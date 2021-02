Kinesist Thomas waagt z’n kans in ‘The Voice’: “Nu alles platligt, zing ik voor de bejaarden in het rusthuis”

Naast gediplomeerd kinesist, was Thomas tot oktober vorig jaar ook muzikant in bijberoep. “Maar nu door corona alle cafés dicht zijn en dus ook alle optredens weggevallen zijn, werk ik sinds oktober fulltime in een woon-zorgcentrum van Vulpia in Hasselt”, zegt hij. “Om de moraal bij de bewoners hoog te houden neem ik af en toe m’n gitaar mee om al zingend de senioren op te beuren. Dat zorgt meteen voor een heel andere sfeer. Iedereen zit momenteel op z’n tandvlees door de lockdown. Ook ik, en muziek is een enorme uitlaatklep. Al hebben we in ons rusthuis niet echt te klagen. Er is nog niemand aan corona bezweken en er zijn gemiddeld niet meer overlijdens dan anders. Ikzelf ben sinds vorige week gevaccineerd, dat geeft mij toch wat meer ademruimte.”

Alles of niets

In ‘The Voice’ maakt Thomas indruk met zijn cover van ‘Bad Guy’ van Billie Eilish. “Een heel eigen versie, want ik heb niet echt een vrouwenstem, hé”, lacht Thomas. “Ik had er enorm veel zin in, maar was erg zenuwachtig want ‘The Voice’ is toch een alles- of nietsmoment. En een uitgelezen kans om mijn muziekcarrière in een stroomversnelling te brengen. Want ja, optreden op Pukkelpop en andere festivals, daar droom ook ik al eens van.”