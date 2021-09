Kindermisbruik, moeder aan de drugs: Honey Boo Boo is op haar zestiende getekend voor het leven

TVZe is luid, ze is brutaal, en ze is weer helemaal terug van weggeweest. Honey Boo Boo is echter niet langer het dwaze kind uit de TLC-reeks ‘Toddlers & Tiaras’. Alana Thompson is pas 16 geworden, en heeft een heel andere kijk op het leven dan tijdens haar vluchtige periode van reality-faam. Niet moeilijk, want op een bepaald moment gaf haar moeder 900.000 dollar per jaar (!) uit aan narcotica. “Ik had geen idee wat er van mij ging worden.”