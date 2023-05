Kim Van Oncen test supermarktprijzen over de grens: “Die Hollanders zijn mij in het zak aan het zetten”

“Mijn eigen supermarkt ligt op 200 meter van de grens. Klanten zeggen soms: ik ga naar Nederland of Duitsland, want daar is het goedkoper. Maar ik denk niet dat dit klopt”, vertelt Kim. Om dat te onderzoeken, gaan Andy, Dina en Kim elk in een ander land shoppen. Ze trekken naar Nederland, Duitsland en Frankrijk om er telkens twee verschillende supermarkten en identiek hetzelfde boodschappenlijstje af te werken. Ook retailexpert Martijn Martens gaat winkelen in twee Belgische supermarkten en vergelijkt alle prijzen. Uit de resultaten blijkt dat winkelen in Frankrijk het goedkoopst is, gevolgd door België, Duitsland en Nederland. Het verschil tussen de duurste en goedkoopste supermarkt bedraagt ongeveer 30 euro. “Frankrijk is over de volledige lijn goedkoper maar je dreigt dit verschil al snel kwijt te spelen als je de extra onkosten voor je brandstof meetelt”, klinkt het. Al blijft Andy sceptisch en ook Kim deed tijdens haar winkelbezoekjes in Nederland nog een andere, opvallende ontdekking…