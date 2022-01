Kim Van Oncen neemt na dit seizoen afscheid van Saartje in ‘Dertigers’: “Ik wil een rol waar wat pit in zit”

De fans konden aan het einde van vorig seizoen opgelucht ademhalen. Saartje en Pieter gaven hun relatie toch nog een kans en ook het contact met Lucas’ zoon loopt opnieuw normaal. Het koppel is zelfs op zoek naar een eigen woning, maar daar steekt de gezondheid van Saartjes mama een stokje voor. “Toch spoken er nog wat dilemma’s door haar hoofd” vertelt Kim ons. “Gaat ze echt voor huisje-tuintje-boompje of wil ze haar vrijheid niet helemaal opgeven.” Een grote tegenstelling tot Kim die al gesetteld is en haar handen meer dan vol heeft met haar gezin, acteercarrière en zaak. “Ik run samen met mijn broer een supermarkt en stellen heel wat mensen te werk. Daar hoort een grote verantwoordelijkheid bij, iets wat Saartje bijna niet heeft. En ik heb al tien jaar een vaste relatie en kinderen. (Jack: 6, Stella: 4 en sterrenkindje Pippa, red.) Dat loopt heel stabiel en rustig, wat ook niet strookt met mijn personage. Maar qua karakter is Saartje wel even spontaan en nuchter als ik.”