Kim uit ‘Boer zkt Vrouw’ zorgde voor enorme twist: “Ik maakte de foute keuze”

TV Beslis zelf mee welk koppel een huis cadeau krijgt in ‘Huis Gemaakt’: Dina Tersago zoekt vrijwilli­gers voor een kijkdag

De drie koppels van ‘Huis Gemaakt’ leveren nog enkele weken bloed, zweet en tranen om ‘hun’ pand van onder tot boven te verbouwen. Tijdens een bloedstollende finale mag binnenkort slechts één van hen de sleutels van dat pand in Antwerpen, Beringen of Boortmeerbeek in ontvangst nemen. Wie dat wordt, mogen de kijkers zelf mee beslissen. In de aflevering van vanavond lanceerde Dina Tersago een oproep voor de kijkdag in de verschillende panden.

12 mei