Kim Kardashian lacht met Kanye tijdens ‘Saturday Night Live’-debuut: “Ik vroeg de scheiding aan omwille van z’n persoonlijkheid”

Wat weten we al over het nieuwe seizoen van The Masked Singer?

6 oktober Verbijstering alom in de Australische versie van The Masked Singer. Niemand minder dan de Amerikaanse zangeres (en beste vriendin van Natalia) Anastacia werd er ontmaskerd. Niet zo moeilijk, met zo’n typisch stemgeluid. Ook in de VS loopt het zesde seizoen volop. Het doet ons hunkeren. Want het vorige Vlaamse seizoen dateert al van een jaar geleden. Het programma is al opgenomen, maar VTM hult zich in mysterie over wanneer we de nieuwe gemaskerde figuren leren kennen. Desna en Senne zoeken het allemaal uit in een nieuwe Showbits Video.