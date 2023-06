Kim Cattrall stelde twee voorwaarden voor cameo in ‘And Just Like That’

TVHet leek lange tijd onmogelijk door onmin met de andere castleden, maar Kim Cattrall (66) zal wel degelijk te zien zijn in het nieuwe seizoen van ‘ And Just Like That’ . Al had de actrice wel twee strikte voorwaarden, klinkt het in Page Six.

Het was op z'n zachtst gezegd verrassend nieuws: Kim Cattrall maakt haar opwachting in het nieuwe seizoen van ‘And Just Like That’ - het vervolg op succesreeks ‘Sex and the City’, waarin ze ook te zien was. Maar in tegenstelling tot haar medespeelsters Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon en Kristin Davis maakte Cattrall niét de overstap naar ‘And Just Like That’. Eerder had ze al geweigerd om een derde film rond de vier vrouwen te maken. Ze verklaarde destijds dat het “een krachtige beslissing in haar leven was om een hoofdstuk te beëindigen en een ander te beginnen.” Maar er deden al jaren geruchten de ronde dat Kim en Sarah Jessica eigenlijk niet met elkaar overweg konden. De twee zouden een ruzie hebben gehad, waarna Cattrall weigerde mee te doen aan de reboot met haar ex-collega’s. Dat werd wel duidelijk toen haar broer in 2018 overleed en Parker daarvoor haar condoleances aanbood via sociale media. “Laat me dit heel duidelijk maken", haalde Cattrall toen uit naar haar “hypocriete” collega. “Je bent mijn familie niet. Je bent mijn vriend niet. Dus vraag ik je nog één keer om te stoppen met deze tragedie uit te buiten om jouw eigen imago van ‘lief meisje’ te herstellen.”

KIJK. Kim Cattrall zal haar opwachting maken in het tweede seizoen van ‘And Just Like That’

En dus stelde Cattrall strikte voorwaarden voor haar terugkeer naar ‘And Just Like That’. “Kim had twee eisen", klinkt het in Page Six. “Eén: dat ze niet met een van de andere vrouwen zou acteren. En twee: dat ze Michael Patrick King niet zou hoeven zien.” King is de showrunner van ‘And Just Like That’. En dus nam Cattrall haar scène - waarin ze belt met Carrie - helemaal alleen op. “Ze zal hiervoor wel echt massa’s geld gekregen hebben", klinkt het bij een medewerker van de show. “Het toont maar aan hoeveel macht Kim heeft. Ze hebben haar nodig. Maar hoewel fans hierdoor zullen denken dat ze in het volgende seizoen ook te zien zal zijn, zal Kim dat nooit doen. Ze was te slecht behandeld.”

Vanaf 23 juni is het tweede seizoen van ‘And Just Like That' te zien op Streamz.

LEES OOK: