KIJKTIP. Hoe een non op een scooter in de nieuwe BBC First-reeks ‘Sister Boniface Mysteries’ de misdaad te lijf gaat in het landelijke Engeland

We schrijven 1960. Het landelijke dorp Great Slaughter in het Engelse Warwickshire oogt vredig, maar ook hier gebeuren dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Het politiekorps heeft zijn handen vol met moord en intriges, maar kan rekenen op Zuster Boniface, een non slash wijnmaker en doctor in de forensische wetenschap. In de nieuwe BBC First-reeks ‘Sister Boniface Mysteries’ zie je hoe devotie en detectivewerk samenkomen op, jawel, een vrolijke Vespa.

Het is een niet-alledaags gegeven: een non uit een streng klooster die detectivewerk verricht en daar ook gewoon mee wegkomt. Toch is het de premisse van een nieuw BBC First-misdaaddrama uit de koker van Jude Tindall en Will Trotter, die eerder al het succesvolle ‘Father Brown’ schreven en met ‘Sister Boniface Mysteries’ daar een spin-off van brengen.

Wat Zuster Boniface, prachtig vertolkt door Lorna Watson en een personage dat ze in 2013 al speelde in een aflevering van Tindalls ‘Father Brown’, zo gewild maakt bij de moordbrigade van Great Slaughter? Haar indrukwekkende IQ en haar gedreven onderzoek in het laboratorium, waar ze aan de hand van forensisch materiaal (haar, bloed, modder …) de ware toedracht achter een misdaad tracht te achterhalen. DNA-onderzoek, zeg je? Nee, dat bestond nog niet.

Een briljante non, twee fanatieke inspecteurs

Het is een reeks met toch ietwat excentrieke personages, dit light-crime drama: op en top Brits zoals je dat van series over het Kanaal gewend bent. Zuster Boniface is de bruid van Christus, wijnmaker én forensisch wetenschapper die nauw samenwerkt met twee fanatieke inspecteurs. Detective Inspector Sam Gillespie wordt vertolkt door Max Brown, die je eerder al zag in meesterwerk Downton Abbey. De rol van Detective Sergeant Felix Livingstone wordt meesterlijk neergezet door Jerry Iwu. De roots van Livingstone liggen in Bermuda, hij komt door een speling van het lot bij de moordbrigade terecht en niet bij de stadspolitie.

Moord op buikgevoel

In de jaren ‘60 draaide politiewerk veelal om buikgevoel, clever onderzoek en het boerenverstand. Zeker voor het oplossen van moordmysteries was van forensisch onderzoek nauwelijks sprake. Met een IQ van 156, een doctoraat in de forensische wetenschap en een bijzonder grote interesse in de nieuwste ontwikkelingen wat betreft forensisch onderzoek, maakt Zuster Boniface veel goed. Dat ze met haar kap in de wind op een Vespa komt aanrijden, is een leuke gimmick van de makers. Kortom, een reeks om niet te missen, goed voor 10 afleveringen. Afspraak op dinsdag 22 maart om 21 uur bij BBC First. Wie niet kan wachten, kan zich alvast wat voorpret gunnen met de trailer.