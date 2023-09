KIJKRAPPORT. “Na het stukje schooltelevisie sméten de BV’s zich”: onze vrouw zag hoe één queen uitblonk in ‘Make Up Your Mind’

tv Wie is de BV onder de make-up van de Gouden Queen? VTM lost eerste optreden uit ‘Make Up Your Mind’

Wie is deze fabuleuze drag queen? Ze toont wie ze is in haar betoverende performance. Ze omschrijft zichzelf als de superster van de avond. Vijf bekende Vlamingen trekken hun stoutste hakken aan in ‘Make Up Your Mind’.