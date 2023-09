KIJKRAPPORT. “Eén hilarisch stukje”, maar onze tv-recensent had verder geen wow-gevoel bij ‘Amai zeg wauw!’

TV Personage Emily werd bijna door iemand anders vertolkt in ‘Friends’: “Actrice was niet grappig”

Het had niet veel gescheeld of Ross trouwde met een andere Emily. ‘Friends’-regisseur James Burrows onthulde onlangs dat hij van plan was om die rol aan iemand anders te geven dan de Britse actrice Helen Baxendale (53), maar daar was “helaas geen tijd meer voor”.