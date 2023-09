KIJKRAPPORT. “De sérieux was allesoverheersend”: vernieuwde ‘Extra Time’ slaagt met hakken over de sloot

TV ‘De Jordy’ ontmoet zijn grote held Dimitri Vegas in Ibiza

In ‘Jordy doet Ibiza’ ontmoet Jordy (Jonas Van Geel) z'n grote idool Dimitri Vegas. Hij hoopt via z'n landgenoot een optreden in een club in Ibiza te kunnen regelen. Op de mainstage, als dj. Dat Dimitri Vegas niet meteen laaiend enthousiast is, lijkt geen bezwaar te zijn. “Ja maar, ik heb een nummer hé!", klinkt het. “Welle kunnen iets voor elkaar betekenen.” En die tactiek lijkt z'n vruchten af te werpen. “Als je écht iets in een club wil doen, kan ik nog wel iets regelen.”