Kijkers verslikken zich in Netflix-thriller ‘Soft & Quiet’: "Enige film die ik níét kon uitkijken”

TV Kijkers in shock na docu over borstvoe­ding bij volwasse­nen: “Onvoor­stel­baar dat dit uitgezon­den mag worden”

Het Verenigd Koninkrijk raakt maar niet uitgepraat over ‘Breastfeeding My Boyfriend’, een nieuwe documentaire over borstvoeding bij volwassenen die deze week werd uitgezonden door Channel 4. De bedoeling van de uitzending was het doorbreken van alle taboes die er nog zijn, maar dat zagen de kijkers duidelijk anders in: op sociale media ontstond een storm van kritiek en werden zelfs formele excuses geëist van de zender.