Kijkers van nieuw programma ‘Million Dollar Island’ kwaad na zien van finale: “Dit einde is waardeloos”

TV RECENSIE. ‘Money Heist: Korea’: “Deze ‘La casa de Squid Game’ ruikt vooral naar opportunis­me”

De rode overallekes van ’Squid Game’ klopten vorig jaar de rode overallekes van ‘La casa de papel’, maar nu slaan beide fronten de handen in elkaar voor een Koreaanse remake van die laatstgenoemde. Een geniale joint venture die alle hitparades aan diggelen zal slaan? Of een doorzichtige poging van een in het nauw gedreven streamingzender om solvabel en relevant te blijven? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.

25 juni