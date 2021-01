Kijkers van ‘Bridgerton’ verbaasd: deze aanwijzing voor vervolg heeft iedereen gemist

TVNetflix heeft er met ‘Bridgerton’ alweer een monsterhit bij. Het historische drama van Shonda Rhimes is wereldwijd al door meer dan 63 miljoen huishoudens bekeken. Toch heeft het merendeel van die kijkers waarschijnlijk een subtiel detail gemist: in de laatste aflevering werd volgens trouwe fans een aanwijzing naar het vervolg verwerkt.

Let op, dit artikel bevat spoilers!

Voor kijkers die niet weten waar ‘Bridgerton’ over gaat: de reeks is gebaseerd op de boeken van auteur Julia Quinn, die zich specialiseerde in historische romans. De serie speelt zich af in 1813 tijdens het Regency-tijdperk en focust op de high society in Londen. Centraal in de serie staat Daphne Bridgerton, die als oudste dochter van de machtige Bridgerton-familie haar intrede maakt op de competitieve huwelijksmarkt van Londen. Het blijkt vooral het ideale decor voor schandalen, verraad, jaloezie, (on)gezonde rivaliteit én onvermijdelijke lust tussen de twee belangrijkste personages uit het verhaal.

Hoewel een tweede seizoen nog niet officieel bevestigd is, lijkt alles erop te wijzen dat er wel degelijk een vervolg komt op de huidige verhaallijnen. Niet alleen door de immense populariteit en kijkcijfers, maar vooral door het feit dat de makers van ‘Bridgerton’ ook zélf lijken te hinten naar de voortzetting van de reeks. Zo raken de kijkers maar niet uitgepraat over het einde van de laatste afleveringen van seizoen één: er is plots een bij in de kamer te zien.

Teken aan de wand?

Trouwe lezers van de boekenreeks van Quinn wisten niet wat ze zagen. Volgens hen is de bij in de ruimte dan ook een directe en duidelijke verwijzing naar het tweede boek ‘The Viscount Who Loved Me’. Die novelle draait niet meer rond Daphne, maar wél rond haar oudere broer Anthony. Het boek begint met de inhuldiging van Anthony Bridgerton als graaf, nadat zijn vader overlijdt aan... een bijensteek. Doorheen het hele boek speelt de bij bovendien nog een belangrijke rol, want ook Anthony’s geliefde Kate Sheffield wordt getroffen door een bijensteek.

Een teken aan de wand dus, zo oordelen kijkers nu. Al wakkert ook showrunner Chris Van Dusen alle geruchten aan: “Ik heb het gevoel dat het eerste seizoen vooral over Daphne en haar liefdesverhaal met Simon ging”, zei hij tijdens een interview met Newsweek. “Maar omdat dit een gezin van acht kinderen is en er acht boeken zijn, zou ik me graag kunnen concentreren om alle verhalen van alle broers en zussen te vertellen.”

