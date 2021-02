Kijkers ontevreden na exit drie ‘Big Brother’-bewoners, maar SBS countert: “We houden niemand tegen zijn of haar wil vast”

TVAfgelopen weekend stond garant voor een verrassing van formaat bij Big Brother. Zowel Danielle, Nathalie als Jowi beslisten immers om het spel halsoverkop te verlaten. Waarop heel wat kijkers zich afvroegen of dat zomaar kon, opstappen terwijl je een verbintenis bent aangegaan. Zij vinden dan ook dat de makers meer moeite hadden moeten doen om de drie in het huis te houden. Zendergroep SBS is echter resoluut: “We houden niemand tegen zijn of haar wil vast”

Door de heersende negativiteit in het huis besliste Big Brother om zaterdagnamiddag de bewoners de keuze te geven: of ze bleven en deden hun best om constructief te zijn, of ze pakten binnen de vijf minuten hun spullen. Zowel Nederlanders Jowi (25) als Nathalie (23) beslisten haast onmiddellijk om voor een exit te kiezen. Na een rondje twijfelen volgde ook de Nederlandse Danielle (40). Hiermee zorgde het drietal meteen voor een primeur: nooit eerder stapten immers drie kandidaten tegelijkertijd op.

Reden genoeg dus voor heel wat kijkers om zich vragen te stellen bij die gang van zaken. Velen onder hen vinden dat de makers van Big Brother meer moeite hadden moeten doen om het drietal in het huis te houden. Zeker ook wanneer je de eerdere exit van ‘Terror Theo’ (54) mee in overweging neemt. Hierdoor namen op enkele weken tijd immers de vier Nederlandse ‘kern’-kandidaten zelf de beslissing om ermee op te houden.

Intense ervaring

Bij SBS erkent men dat dit een unieke situatie is, maar heeft men wel begrip voor de keuze van de deelnemers. “Daarbij is het vertrek van drie Nederlandse bewoners uit het Big ‘Brother’-huis van afgelopen weekend uniek in de wereldwijde en jarenlange geschiedenis van ‘Big Brother’”, legt woordvoerster Barbara Salomon uit. “Maar het staat buiten kijf dat niemand tegen zijn wil wordt vastgehouden in het Big Brother huis. Niet alleen de wereld veranderde de afgelopen 20 jaar, ook het programma. ‘Big Brother’ 2021 is echt 2021, en dat is ook wat er afgelopen weekend is gebeurd. Het huis besliste organisch en zorgde zo voor een nieuwe dynamiek tussen zijn bewoners.”

“Het ‘Big Brother’-experiment is een heel intense ervaring en kan je daarom alleen samen als groep aangaan”, vervolgt Barbara Salomon. “Voor sommige bewoners werd het zo intens dat ze twijfelden over hun verblijf in het huis, waarop Big Brother hen uit groepsbelang de mogelijkheid heeft geboden het huis per direct te verlaten. Immers: zijn huis, zijn regels, maar ook zijn sfeer. Wie besloot te blijven, heeft Big Brother beloofd het experiment met volle overtuiging en zonder twijfel door te zetten.”

Verrassingen alom

“Het vertrek van de drie bewoners was verdrietig en ingrijpend, maar zo ontstaat er ook weer ruimte voor personen om zich van een andere kant te laten zien, zich meer te ontwikkelen in de groep en nieuwe verbindingen aan te gaan”, klinkt het nog. “Dat was al snel duidelijk op de livestream. Het ‘Big Brother’-experiment blijft ook deze week vol verrassingen zitten, voor zowel bewoner als kijker.”

Of die aangekondigde verrassingen ook iets te maken zullen hebben met de nominaties, is voorlopig nog niet duidelijk. Al lijkt het ook op dat vlak niet ondenkbaar dat er deze week een plot twist volgt...

Big Brother, elke werkdag om 22.30 uur op Play 4. Via goplay.be zullen de afleveringen wel steeds om 21u30 beschikbaar zijn. Elke donderdag om 21.30 uur is er de liveshow ‘Big Brother: Live’, gepresenteerd door Geraldine Kemper en Peter Van de Veire.

