Kijkers niet te spreken over deelnemer Theo in ‘Big Brother’: “Ik heb nu al een hekel aan hem”

Peter Van de Veire had het op voorhand al gezegd: deelnemer Theo (54) zou voor vuurwerk zorgen. Geen woord van gelogen, zo blijkt. Zo stapte de Amsterdamse brulboei het huis in met een oerkreet die vaagweg klonk als ‘eusheuwls’ - een verbastering van het minstens zo eloquente ‘assholes’ -, liet hij al meteen verstaan dat hij geen fan is van de TikTok-kunsten van Liese en is de man met de kale knikker net zo politiek correct als de haren op z’n hoofd. Komt nog eens bij dat Theo niet bang is om de confrontatie aan te gaan met z’n medebewoners. Zo liet hij al weten dat de Belgische kandidaat Ziko een van de mensen is die hij uit het spel wil zien verdwijnen.