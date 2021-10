Kijkers in shock na docu over borstvoeding bij volwassenen: “Onvoorstelbaar dat dit mag uitgezonden worden”

TVHet Verenigd Koninkrijk raakt maar niet uitgepraat over ‘Breastfeeding My Boyfriend’, een nieuwe documentaire over borstvoeding bij volwassenen die deze week werd uitgezonden door Channel 4. De bedoeling van de uitzending was het doorbreken van alle taboes die er nog zijn, maar dat zagen de kijkers duidelijk anders in: op sociale media ontstond een storm van kritiek en werden zelfs formele excuses geeist van de zender.

Over alles en iedereen bestaat er wel een documentaire. Je hebt mensen met verzamelwoede en mensen met bizarre verslavingen, en dan is er ook nog de zogenaamde ‘ANR’-gemeenschap, oftewel de ‘adult nursing relationship’-community. Kortom: volwassen mensen die nog altijd borstvoeding krijgen of geven. De Britse zender Chanel 4 besloot het fenomeen onder de loep te nemen, en maakte er dan maar een documentaire van die ze de beeldende naam ‘Breastfeeding My Boyfriend’ gaven.

Zo worden Lana en Shawn uit Mercia in Spanje gevolgd, die alles ook filmen en hun ‘borstvoedingsvideo’s’ vervolgens online delen in groepen en fora over borstvoeding bij volwassenen. De kijker krijgt ook meteen te zien hoe dat in zijn werk gaat: Shawn nestelt zicht naast Lana op de bank en begint van haar borst te ‘drinken’. Maar op de sociale media reageerden kijkers meteen vol afschuw: “Die slurpende klanken zullen mij nog lang na de aftiteling blijven achtervolgen”, schreef iemand onder meer op Twitter.

Handel in video’s

Kijkers ontmoeten ook Tip en Button uit het Amerikaanse Virginia. Terwijl er beelden van het koppel te zien waren, vertelden zij dat ze verbaasd waren dat er op het internet niet veel te vinden was over de ‘adult nursing relationship’-community, waarna zij besloten daar verandering in te brengen. Hun eerste video van het gebeuren werd 300.000 keer bekeken en ze werden naar eigen zeggen overspoeld met vragen en berichten van ‘lotgenoten’ en nieuwsgierigen. “Het was echt heel spannend om te zien dat we niet de enige waren met deze relatie”, zei Button. “Normaal gesproken geeft Tip me drie tot vijf keer per dag borstvoeding.”

Volledig scherm Lana en haar vriend behoren tot de zogenaamde ‘ANR’-gemeenschap, oftewel de ‘adult nursing relationship’-community. © Channel 4

In Dorset in Engeland gaat de docu dan weer lang bij ‘Milky Mummy’, een anonieme en zogenaamde ‘content creator’ op Only Fans. Zelfs binnen de pornowereld wordt het fenomeen als een taboe beschouwd, maar dat lijkt ‘Milky Mummy’ niet te deren. De vrouw onthulde dan ook dat ze meer dan 35.500 euro per maand kan verdienen door haar video’s aan online fetisjisten te verkopen.

Verontwaardigde respons

De uitzending was amper op de buis, of er ontstond meteen een debat op de sociale media. Zo reageren kijkers verontwaardigd en menen zij dat de documentaire borstvoeding ‘seksualiseert’ en net veel schade kan toebrengen aan het imago van vrouwen die borstvoeding geven. Zo reageren verschillende kijkers dat er geen enkele duiding wordt gegeven: “Waarom willen volwassen mannen en vrouwen aan zo’n activiteit deelnemen? Heeft het iets met hun jeugd te maken? Wat ontbreekt is een oprechte poging tot psychoanalyse”, reageert iemand op Twitter.

“Ik hoop dat Channel 4 een soort hulplijn opzet na deze show voor getraumatiseerde kijkers”, reageert een andere kijker. Of ook: “Wat een verschrikkelijke dag om ogen in je hoofd te hebben”, “Naar wat heb ik net gekeken? Hoe is het mogelijk om hierna rustig te gaan slapen?” en “Wat is dit?! Onvoorstelbaar dat zo’n zogezegde ‘documentaire’ mag uitgezonden worden.” Één kijker ging zelfs nog een stap verder: “Ik eis formele verontschuldiging van Channel 4 nadat zij gisteravond zo’n schandelijk programma hebben uitgezonden.”

De zender heeft nog niet gereageerd op alle reacties.

