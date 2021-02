Kijker ontmaskert Graham Norton als dief in eigen programma: “Hoe durft ze mij om geld te vragen?”

TVTalkshowhost Graham Norton (57) is in zijn eigen programma beschuldigd van diefstal. In de bekende rode stoel vertelde een voormalige barvrouw over een vervelende ervaring met een beroemdheid, die zonder te betalen was weggelopen met drankjes. Het bleek te gaan om de presentator zelf, nota bene één van de best betaalde sterren van de BBC.

In de zogenoemde red chair krijgen onbekende mensen de kans hun leukste anekdotes te delen met Graham en zijn beroemde gasten. Als hij ze leuk vindt, mogen ze blijven zitten. Maar als hij verveeld raakt, trekt hij aan een hendel om hun stoel achterover te kieperen. Vanwege corona zitten de vertellers nu thuis en neemt op de stoel een bekende gast plaats, wiens lot dus afhangt van het verhaal.

Gisteravond was het de beurt aan Francesca uit Londen, die moest proberen de bekende comedian Alan Carr in de stoel te houden. Enkele jaren geleden werkte ze in een theater, begon ze haar verhaal. Dat theater had een bar, waar het publiek en de acteurs samenkwamen na voorstellingen. Op een avond zat er een beroemdheid in het publiek, die na de show drankjes bestelde bij Francesca.

“Ik maakte de drankjes, twee gin-tonics denk ik”, vertelde ze. Op dat moment kwamen twee castleden aan lopen die met de celebrity op de foto wilden. Bij deze woorden van Francesca voelde Graham in de studio duidelijk al nattigheid en bewoog hij langzaam richting zijn hendel. “Ik zette de drankjes neer, de beroemdheid pakte ze en liep naar zijn tafel, zónder te betalen”, vervolgde ze. “Jullie vragen je vast af wie het was. Het was Graham Norton!”

“Het was een ongeluk!”

Die wist niet hoe snel hij aan de hendel moest trekken om het verhaal af te breken. “Ik wist het, ik wist dat ik het was”, zei hij, terwijl de rode stoel kieperde en zijn gasten in lachen uitbarstten. “Ik betaal nóóit voor drankjes”, zei hij grappend en zogenaamd geïrriteerd. “Hoe durft ze mij om geld te vragen? Ik steunde het theater! Het was een ongelukje.”



Het is in elk geval niet zo dat Graham de drankjes niet kon betalen. De Ierse presentator staat al jaren hoog op de lijst met de best verdienende sterren van de Britse publieke omroep, met over het boekjaar 2019-2020 een salaris van ruim 826.000 euro. Alleen presentatoren Gary Lineker (zo’n 2 miljoen euro) en Zoe Ball (ruim 1,5 miljoen euro) verdienden meer.