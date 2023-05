KIJK. Zware drill in ‘Special Forces’, het licht gaat uit bij Hannelore Simoens

tv KIJK. In duet met Bart Peeters, maar kan Cowboy echt zingen?

‘The Masked Singer’ is uitgezongen. De komende weken kan je op vrijdagavond terecht op VTM voor ‘I Can See Your Voice’. Kunnen de deelnemers echt zingen of niet? Cowboy schopte het tot in de finale en mocht een duet zingen met Bart Peeters, zijn nummer ‘Brood voor morgenvroeg’. Klinkt dit als muziek in de oren of wil je het liefst zo snel mogelijk uitzetten? Bekijk het hier.