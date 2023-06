KIJK. Zelfs makelaars uit Knokke onder indruk van luxe in duplexappartement op zeedijk: “Uitzonderlijk ruim, bijna een villa”

TV Sarah Jessica Parker en Vogue vieren 25 jaar ‘Sex and the City’ met ode aan diversi­teit

Vanaf deze week zijn Carrie Bradshaw en co terug in het gloednieuwe seizoen van ‘And Just Like That...’, de spin-off van het immens populaire ‘Sex and the City’. Die iconische serie viert dit jaar haar 25ste verjaardag, en dat kon ook Vogue niet onopgemerkt voorbij laten gaan.