Kijk vanaf 27 september mee in het glamourleven van Anouk Matton

Naast dj, zangeres en influencer is Anouk een ambitieuze business woman met onder andere een eigen cosmeticalijn. Hoewel ze een druk leventje gewend is, staat ze nu misschien wel voor de grootste uitdaging tot nu toe: mama zijn van haar kersverse zoon London Takis Thivaios. De realityreeks ‘Anouk Matton Privé’, die vanaf maandag 27 september te volgen is bij VTM 2, brengt Anouks Instagram tot leven en duikt exclusief in haar échte leven. Een wereld vol beats, glitter en luxe met business-woman Anouk als middelpunt. Kortom: the real glam.