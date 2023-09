KIJK. Sammy Madhi doelt op politiek statement met deelname én overwinning ‘Make Up Your Mind’ : “Ik vond het mijn plicht om mee te doen”

tvDe oranje queen zorgde gisteren voor dé grote verrassing van de avond toen ze ontmaskerd werd in ‘Make Up Your Mind’. De winnaar van de show bleek zomaar een bekende politicus te zijn: Sammy Mahdi. Bij die ontmaskering liet de politicus al horen dat hij wel wat twijfelde over zijn deelname. Maar hij ziet ook in dat het een politiek statement kan zijn, vertelt hij nog in Showbits. “Niet meedoen was ook een signaal geweest.”