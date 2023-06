KIJK. Overgebleven BV’s ondergaan heftige psychologische foltering in ‘Special Forces’

Kinga Kantorska uit ‘Blind gekocht’ groeide op in een flat van 30 vierkante meter: “Ik heb leren zwemmen tussen de obstakels die de wereld voorscho­telt”

Kinga Kantorska (45) uit ‘Blind Gekocht’ groeide op in een tweekamerappartement van 30 vierkante meter in het Poolse Lodz. Niets wees erop dat ze ooit een succesvolle makelaar zou worden in een land meer dan duizend kilometer van huis, laat staan dat ze daar ooit een tv-bekendheid zou zijn. “Toen ik hier aankwam, was ik een ufo, echt een vreemd object”, vertelt ze. “Maar kijk, het is allemaal goed gekomen.”