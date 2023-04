KIJK. Ophef over Brits tv-programma dat naakte volwassenen toont aan tieners

“Als tiener denk je altijd, ‘ik ben zo dik’”, klinkt het in de trailer van ‘Naked Education’. Het Britse tv-programma zet hard in de verf dat het een pleitbezorger is van body positivity , en dat iedereen zich goed zou moeten voelen in zijn of haar eigen vel. Maar de methode die het daarvoor gebruikt, schiet bij nogal wat kijkers in het verkeerde keelgat.

In ‘Naked Education’ trekken namelijk volwassenen hun kleren uit voor tieners, om hen te tonen hoe ‘echte lichamen’ eruitzien. Dat moet de jongeren geruststellen over hun onzekerheden, in een wereld waar iedereen de beste versie van zichzelf op sociale media pleurt. “Jouw geluk zou niet mogen afhangen van of je al dan niet die perfecte vorm hebt”, klinkt het nog in de trailer.

Kritiek

Nog maar twee afleveringen zijn uitgezonden, terwijl ze wel alle zes al online staan om te streamen. Maar dat is al genoeg voor vele honderden klachten bij de Britse telecomwaakhond Ofcom. Politici blijven ook niet stil, en conservatief parlementslid Jonathan Gullis stelt dat volwassenen die strippen “niet is hoe verantwoorde seksuele opvoeding zou moeten plaatsvinden”. “Hoe het mogelijk is dat Channel 4 gelooft dat deze show gepast is, blaast me van mijn sokken.”

Kate Garraway, de presentatrice van ochtendshow ‘Good Morning Britain’ zegt dat ze zich oncomfortabel voelde door “de fysieke nabijheid van een naakte volwassene bij een tiener”. Op sociale media gaat het al snel over pedofilie. “We zullen dit pedogedrag voor de neus van onze kinderen niet tolereren”, tweet @sammijohnst. Ook de aanwezigheid van een transgender persoon in de reeks wekt woede op. “What the hell doet dat ding in de clip met borsten en een baard”, meldt @PaulHut91434196. “Psychopaten! Laat de kinderen kinderen zijn!”

Onderzoek

Telecomwaakhond Ofcom zegt 930 klachten te hebben ontvangen na de tweede aflevering op 4 april. De grieven gingen over de naaktheid op zich, die te vroeg op de avond zou worden uitgezonden, maar ook dat de naaktheid werd getoond aan tieners van 14 tot 16. “We zetten de klachten tegenover onze uitzendregels, vooraleer we beslissen om al dan niet een onderzoek te openen”, luidt het.

Gevaarlijke fabels en giftige beeldvorming

Ian Katz, die bij Channel 4 verantwoordelijk is voor de inhoud, verdedigt de show op Twitter. “Iedereen die suggereert dat de Channel 4-show ‘Naked Education’ pedofilie promoot of kinderen mishandelt, heeft er vrijwel zeker niet naar gekeken. De show weerlegt de gevaarlijke fabels en giftige beeldvorming waarmee tieners worden gebombardeerd door ze bloot te stellen aan echte, normale lichamen tijdens een open, veilig debat erover. Je kan moeilijk een duidelijker voorbeeld bedenken van een waardevolle uitzending voor het algemeen belang die het soort misvattingen aan de kaak stelt die maar al te vaak angst en gevoelens van ontoereikendheid veroorzaken bij jonge mensen.”

Begeleiding

De zender laat ook nog weten dat alle tieners die deelnamen op een weloverwogen manier instemden met het programma. “Zij en hun ouders waren goed voorbereid, en ze waren zich er heel bewust van dat ze deelnamen aan een stuk over lichamelijke taboes. De hele rit lang werden ze begeleid.”

