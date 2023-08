KIJK. Op teambuilding met de Segway in ‘Met vier in bed’: “Het tempo is verschroeiend traag”

Celebrities PORTRET. Angus Cloud, die van straat werd geplukt voor ‘Euphoria’: “Die reeks had slechte invloed op zijn échte verslaving”

‘Euphoria’-acteur Angus Cloud is op 25-jarige overleden aan een overdosis. Een akelig toeval, gezien hij een drugdealer speelt in de populaire reeks. Of net niet? De dame die hem destijds van straat plukte voor de rol, wilde hem juist omdat hij schijnbaar aan de drugs zat. Geen veilige combinatie, zo vindt zijn omgeving: “Angus had een zware verslaving en hij werd omringd door de verkeerde mensen.” Een portret van een jongen die tegen al zijn verwachtingen in naar Hollywood werd gesleurd.