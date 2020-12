Kijk nu naar ‘Uw Film van het Jaar’, het jaaroverzicht van VTM NIEUWS

Showbizz Thomas Huyghe, verliezend finalist van vorig jaar, kijkt nooit meer naar ‘De Slimste Mens’: “Als ik de begintune nog maar hoor, breekt het angstzweet me weer uit”

12:14 “Ik vraag me soms af of ’t wel eerlijk is dat ik zo’n droomjob heb, terwijl zoveel leeftijdsgenoten geen werk vinden.” Nochtans duurde het meer dan een jaar voor Thomas Huyghe (29) zijn tweede plaats in ‘De Slimste Mens’ kon verzilveren met een eigen talkshow: ‘Het leven.doc’ start woensdag op VRT NU. “Blij dat ik toch nog íets heb kunnen maken dit jaar”, zegt Thomas.