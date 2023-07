KIJK. "Niks gezonder dan naakt zwemmen voor het ontbijt": de gasten van 'Met vier in bed' worden verrast in deze B&B

TV Auwch: Aidan loopt een pijnlijk blauwtje in ‘Ik Swipe Je’

Zes duo’s van single vrienden trekken in ‘Ik Swipe Je’ samen naar een zonnige, buitenlandse bestemming in de hoop er via datingapps enkele toffe dates te scoren. In de aflevering van vanavond swipen Aidan en Wietse erop los in Montpellier en laten de vonken er vanaf spatten. Maar dan loopt het mis. Eerst werd Aidan gecockblockt door zijn maatje Wietse en nu laat zijn date Judy hem zitten. Na een eerste fijne date dacht Aidan dat er wel een vervolg zou komen. Met een flauw excuus wordt hij gedumpt. Hij - én zijn ego - zijn er duidelijk niet goed van...