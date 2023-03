KIJK. Netflix-serie ‘The Crown’ filmt scène waarin Queen Elizabeth lijkt toe te kijken terwijl haar zoon de troon overneemt

TV STREAMING­TIP. ‘Next in Fashion S2’: Netflix maakt (opnieuw) een eigen versie van ‘Project Runway’

“One day you’re in... and the next day you’re out”. Wie de afgelopen twee decennia modeprogramma’s keek, kent deze uitspraak ongetwijfeld. Het werd dé oneliner van presentatrice/topmodel Heidi Klum in ‘Project Runway’, waar onbekende topdesigners hopen op een grote doorbraak. Van dat succes hoopt Netflix met ‘Next in Fashion een graantje mee te pikken.