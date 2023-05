KIJK. Marc Van Ranst reageert in ‘Helden van het internet’ op doodsbedreigingen: “Wanneer je ontdekt dat ze wapens hebben, wordt het eng”

TV RECENSIE. ‘White House Plumbers’: “De ene HBO-satire is de andere niet”

De makers van ‘Veep’ (en een producent van ‘Succession’) hebben nog eens de koppen bij elkaar gestoken voor een politieke satire. Dit keer houden ze het Watergateschandaal van Richard Nixon uit 1972 opnieuw onder het licht in een vijfdelige HBO-serie op Streamz waarin Woody Harrelson en Justin Theroux in de huid kruipen van de ‘meesterbreinen’ die per ongeluk een bom legden onder het presidentschap dat ze probeerden te beschermen. Of deze lullige ‘loodgieters’ ook het warm water kunnen heruitvinden? Of Watergate zojuist de serie te veel heeft geïnspireerd? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.