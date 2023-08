KIJK. “Mannen met grootste praatjes zijn het slechtst in bed. Vreselijk!”: deelneemsters ‘Love Island’ overlopen afknappers tussen de lakens

tv VTM NIEUWS neemt afscheid van een icoon: Dany Verstrae­ten gaat na 35 jaar met welver­diend pensioen: “Tijd voor mijn gezin en vrienden”

VTM-nieuwsanker Dany Verstraeten (67) neemt dit najaar - na 35 jaar trouwe dienst - afscheid van de kijker. Hét gezicht van VTM NIEUWS wordt door zijn collega’s met veel warmte uitgezwaaid voor een welverdiend pensioen. “Na al die jaren is het stilaan tijd dat ik het wat rustiger aan ga doen, zodat ik wat meer tijd kan vrijmaken voor mijn gezin en mijn vrienden", vertelt hij. Dany Verstraeten is er van de start van VTM bij en is sindsdien één van de meest gewaardeerde nieuwsankers in Vlaanderen. In woelige nieuwstijden is hij al die jaren de rots in de branding geweest.