KIJK. Luk Alloo gaat langs bij 19-jarige porno-acteur Dominique: “Beetje porno maken, beetje studeren. Dat lukt”

TV KIJK. Net­flix-se­rie ‘The Crown’ filmt scène waarin Queen Elizabeth lijkt toe te kijken terwijl haar zoon de troon overneemt

Het zesde en laatste seizoen van ‘The Crown’ op Netflix zal volgens de makers plaatsvinden in de jaren 2000. Maar ze lijken toch te linken naar het overlijden van de Queen op 8 september 2022. Enkele studenten aan de London School of Economics waren getuige van de opnames van een emotionele scène. We zien actrice Imelda Staunton als de Queen, terwijl ze toekijkt hoe haar portret naar beneden wordt gehaald. Wat later wordt het portret van haar zoon Charles omhoog gehesen. Waar de scène specifiek over gaat en in welke tijdsperiode deze plaatsvindt, is niet geweten.