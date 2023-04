KIJK. Louise doet plots een akelige ontdekking in ‘Familie’

TV RECENSIE. ‘The Last Thing He Told Me’: “Zelfs Julia Roberts had hier de meubels niet kunnen redden”

Toen Laura Dave in mei van 2021 haar roman over een vrouw wier echtgenoot op mysterieuze wijze verdwijnt op de wereld afvuurde, schoot die meteen naar nummer 1 op de New York Times bestsellerlijst. Het productiehuis van Reese Witherspoon liet daarop geen seconde voorbijgaan om het fictieverhaal in serievorm te gieten en het resultaat (althans de eerste twee afleveringen) kunt u vanaf vandaag bewonderen op Apple TV+. Evenwel zonder Julia Roberts, die oorspronkelijk de hoofdrol zou vertolken, maar met Jennifer Garner als eervolle tweede keuze. Of de ‘Alias’-ster zich even goed staande kan houden in deze kolkende thriller? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.