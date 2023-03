KIJK. Lisa en Ben delen eindelijk hun eerste kus in 'Lisa’

TV RECENSIE. ‘Daisy Jones & The Six’: “Priscilla Presley’s dochter heeft het rocken van geen vreemden”

Wat hebben de kleindochter van Elvis Presley, de ex van Leonardo DiCaprio en de aanstaande van Robert Pattinson met elkaar gemeen? Naast het feit dat ze te pas en te onpas met de meer beruchte mannen in hun leven worden geassocieerd, zijn ze vanaf vandaag allemaal verbonden aan de nieuwste Amazon Original ‘Daisy Jones & The Six’. Dit tiendelig rockdrama, gebaseerd op het gelijknamige boek van Taylor Jenkins Reed, vertelt het verhaal van een fictieve seventies rockband die eenzame hoge toppen scheert maar op het hoogtepunt van hun faam abrupt uit elkaar spat. Of dit Fleetwood Mac-geïnspireerd rock-‘n-roll-sprookje zich ook even episch in uw oor nestelt? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.