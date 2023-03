KIJK. Leeuw knalt tijdens de Big Bang van ‘The Masked Singer’ met 'Let Me Entertain You’

Ook op zijn 96ste zorgt Sir David Atten­borough nog voor controver­se: nieuwe reeks ‘Wild Isles’ roept op om natuur beter te beschermen

Sir David Attenborough (96) heeft nog maar eens een nieuwe documentairereeks klaar. ‘Wild Isles’ vertelt over de Britse eilanden en de teloorgang van de natuur daar. Een soort testament, dat nog voor het op antenne gaat al voor heisa zorgt. Want als het over het beschermen van de natuur gaat, is Attenborough nog zo jong en strijdvaardig als een zekere Zweedse twintiger.