KIJK. Koen Wauters en Gilles Dupont hebben prangende vraag voor prins Laurent en bellen hem op

TV Influencer An-Ka­trien kreeg kritiek na aankoop in ‘Miljoenen­hui­zen’: “Maar wij werken hier keihard voor"

“Natuurlijk zijn er mensen die het opschepperig vinden dat een dertiger een mooie villa koopt.” In ‘Miljoenenhuizen’ zagen we hoe influencer An-Katrien (34) en haar echtgenoot Dries (35) de overeenkomst tekenden voor hun droomwoning, met een stevige vraagprijs van 1,5 miljoen euro. Maar een jong koppel met zo’n riant budget, dat lokt klaarblijkelijk heel wat negatieve reacties uit. “Ik heb intussen een olifantenvel gekregen tegen giftige commentaren”, zegt An-Katrien in dit gesprek over de nakende verhuis én wat alle commotie met haar doet.