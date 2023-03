KIJK. Kandidaten ‘De mol’ krijgen mysterieus rood licht te zien tijdens laatste selectieronde voor vertrek

TV KIJK. Leeuw knalt tijdens de Big Bang van ‘The Masked Singer’ met 'Let Me Entertain You’

Vanavond knalt het dak eraf in de Big Bang van ‘The Masked Singer’. Champignon, Raaf, Mummie, Leeuw, Tovenaar, Foxy Lady, Hippo en Minotaurus overleefden de strijd in hun eigen groep en zingen voor het eerst allemaal samen in één show. Voor velen een belangrijke mijlpaal, want vanaf nu gaat ‘The Masked Singer’ in één rechte lijn richting de finale.