KIJK. K3-lid Marthe was in 2009 al te zien tijdens Sinterklaasshow van Studio 100

De VTM-docusoap stond uitgebreid stil bij de voorbereidingen op de Sinterklaasshow van Studio 100. Een evenement waar Marthe al veel ervaring mee heeft, zo bleek. “In 2009 deed ik al m’n eerste Sintshow”, legde ze uit. “Ik zong toen in het achtergrondkoor van Studio 100. Toen ik jaren later de groep mocht vervoegen, stond ik ineens vooraan. Dat voelde heel raar.”

Verder was in de uitzending te zien hoe Julia en Marthe een bijzondere videocall kregen van Hanne. “Jullie zien het, ik lig in het ziekenhuis”, riep het roodharige K3-lid extatisch. “Ons zoontje is er! Dit is Julien”. Intussen toonde Jorn, de echtgenoot van Hanne, het schattige boeleke voor de camera. Julia en Marthe wisten met hun geluk geen blijf: “Oh my god, wat een mooi kindje!”