KIJK. Julie Vermeire neemt het op tegen haar vader Jacques in ‘Eenmaal andermaal’

"Die commenta­ren lezen maakte me ziek": Julie Vermeire verdedigt zich na alle kritiek

Nog voor er ook maar één minuut van ‘De Vermeires’ was uitgezonden, werd het programma al afgekraakt op de sociale media. En het blijft niet bij online haat: ook op het werk kreeg Julie Vermeire (24) al te maken met ongezonde situaties, vertelt ze in Dag Allemaal. Ze kiest zorgvuldiger dan ooit wie nog dicht bij haar mag komen. “Sommige vriendschappen heb ik moeten stopzetten”, klinkt het in een eerlijk gesprek over de impact van alle kritiek en hoe ze daarmee omgaat. “Eén keer heb ik mijn nek uitgestoken, uit bezorgdheid voor collega’s. Ik werd ervoor afgestraft.”