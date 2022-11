KIJK. James Cooke dolblij na winnen van Gouden Roos voor 'James De Musical’: "Ik had het niet verwacht”

TVHet Play4-programma ‘James De Musical’ heeft een Rose d’Or Award beet, oftewel een Gouden Roos, en dat in de categorie ‘Studio Entertainment’. Het gaat om een van de meest prestigieuze Europese tv-prijzen. Te gast bij ‘De tafel van vier’ reageerde James Cooke (38) voor het eerst op de overwinning. In de bovenstaande video is goed te zien dat Cooke duidelijk in zijn nopjes was.