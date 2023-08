KIJK. Honden aan het scherm gekluisterd door kinderserie ‘Bluey’

Honden zien minder kleuren dan mensen. Ze hebben op het netvlies maar twee soorten kegeltjes, de mens heeft er drie. Hierdoor zien honden beperkter kleuren dan wij. Ze kunnen alleen blauw, violet en geel waarnemen. En dat zijn de kleuren die net veel voorkomen in de reeks. Het is niet geweten of de reeks expres deze kleuren gebruikt of dat het toevallig is.