KIJK. Hoe eerlijk zijn deelnemers van ‘Blind getrouwd’ tijdens spelletje prosecco-pong: “Mijn guilty pleasure? Oei, ik heb er veel”

Showbits Kandidate 'Love Island' had relatie met profvoet­bal­ler: "Ik verhuisde naar Polen voor hem, maar kwam alleen terug"

Binnen exact één week wordt Vlaanderens honger naar ‘reality-dating-tv’ weer gestild, met het vierde seizoen van ‘Love Island’. Sinds vandaag weten we welke elf originals we te zien krijgen in de eerste aflevering. Showbits-reporter Senne kon met kandidate Lena spreken vlak voor de naar de liefdesvilla vertrok. “Zolang het geen voetballer is, is het goed”, zegt ze nadat ze een relatie van twee jaar had met een profvoetballer. Ontdek er alles over in een nieuwe Showbits en bekijk ‘Love Island’ op Streamz vanaf 21 augustus.