KIJK. Het eerste optreden uit ‘The Masked Singer’: Champignon zorgt meteen voor verwarring bij speurders

TV GEZIEN? ‘Verliefd, verloofd, getrouwd in 24u’: “Als er iemand een lading Kastaars verdient, is het Ruth Beeckmans wel”

Verliefd, verloofd, getrouwd... de meeste koppels doen er jaren over, maar de tortelduiven uit dit gloednieuwe VTM-programma fiksen de klus in een etmaal. In de eerste aflevering vroeg Jen z'n geliefde Meryl ten huwelijk en volgde er 24 uur later al een zeemzoet jawoord op het strand in Senegal. De ceremonie werd in goede banen geleid door Ruth Beeckmans (40), die zo terugkeert naar het kleine scherm nadat ze vorig jaar haar eigen grote liefde verloor. Een rentree die ons instant gelukkig maakte, maar was het programma zelf ook te pruimen? “De Oost-Vlaamse Meryl snikte zonder ophouden, al kwam dat misschien ook omdat haar drie (plus)kinderen blijkbaar niet uitgenodigd waren op de huwelijksceremonie.”

1 februari