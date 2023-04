KIJK. Heb jij het ‘Jens-dansje’ al gezien? Dit is dé dansmove van presentator Jens Dendoncker in ‘The Masked Singer’

TV “Bjorn was er duidelijk niet om vrienden te maken”: Kristof uit 'Boer zkt vrouw' samen met nieuwe liefde

Kandidaten die op eigen houtje de boerderij verlaten, het leek een constante in ‘Boer zkt vrouw’ de voorbije weken. Maar goedzak Kristof Timmermans (38), die wilde niets liever dan bij ‘zijn’ boerin Cathy (37) blijven. Toch stuurde zij hem - tegen het advies van haar beste vriendinnen in - naar huis. “Mijn tranen waren niet fake, ik heb me voor haar gesméten”, klinkt het teleurgesteld in ‘Dag Allemaal’. Al is Kristof niet bij de pakken blijven zitten. Inmiddels heeft hij al enkele maanden een nieuwe vriendin. “Ook al heb ik na alle teleurstellingen een tijdje een degout van vrouwen gehad.”