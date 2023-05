Kijk exclusief binnen in het identieke appartement van buurman Kanye West: Tess Goossens laat zien hoe de rijken leven in ‘Miljoenenhuizen’’

TV Phara de Aguirre dompelt zich onder in geloof in ‘Mijn god’: “Toen ik borstkan­ker had, heb ik niet gebeden, wel gehoopt”

“Mijn vader werd opgevoed door een kloosterzuster.” Het is dus geen toeval - of goddelijke interventie - dat Phara de Aguirre (62) de vierdelige Canvas-reeks ‘Mijn god’ wilde maken. Zij praat met aalmoezeniers en consulenten die werken in het ziekenhuis, het leger, de gevangenis en de haven. Maar hoe zit het met Phara zelf? Welke levensbeschouwing is zij toegedaan? En waarin vindt zij troost? “Nu mijn kleinzoon naar het ziekenhuis moet, brand ik wel een kaarsje”, zegt de tv-maakster in ‘Primo’.