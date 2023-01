KIJK. Eerste beelden van de midseizoensfinale van ‘Familie’ beloven nodige spanning en actie

TV Katty en Jopi Martens doen opnieuw mee in ‘The Sky is the Limit’: “Wij houden van mooie dingen, en zijn niet beschaamd om dat toe te geven”

Ze maakten in het vorige seizoen van ‘The Sky is the Limit’ hun opwachting als een hard werkende clan, en daarmee wist de familie Martens heel wat kijkers voor zich te winnen. Het gezin mag deze reeks wederom aantreden, al ziet het leven van Katty en Jopi er ondertussen heel anders uit. “We zijn altijd workaholics geweest, maar ondertussen zijn we écht met pensioen gegaan. Onze luxueuze beddenzaak is in goede handen, bij onze zonen.”

31 december