KIJK. Dit zijn de eerste beelden van het vierde en laatste seizoen van ‘#LikeMe’

Het vierde seizoen van ‘#LikeMe’ belooft alvast spannend te worden en zal opnieuw doorspekt zijn met bekende Nederlandstalige klassiekers zoals ‘België’ van ‘Het Goede Doel’. Het nummer in kwestie wordt gezongen door Camille, die haar langverwachte terugkeer maakt uit Japan. Daarnaast duiken er ook heel wat bekende gezichten op in de reeks. Denk bijvoorbeeld maar aan Maike Boerdam, Wim Opbrouck, Jean Bosco Safari, Danni Heylen en Tom Dingenen.

Onvergetelijke momenten

Hoe het leven van Caro en haar vrienden er zal uitzien eens ze zijn afgestudeerd blijft een raadsel. Maar dat ze van hun laatste jaar aan hun geliefde school in Antwerpen er eentje zullen maken om nooit meer te vergeten, dat staat vast. En ook de cast zelf heeft op de set alvast enkele onvergetelijke momenten beleefd. “De afgelopen jaren met ‘#LikeMe’ waren er enkele om nooit meer te vergeten. Net als wij zelf, zijn ook onze personages doorheen de afgelopen seizoenen bijzonder gegroeid. Zo hard zelfs dat het ook voor hen tijd wordt om hun vleugels uit te slaan”, klinkt het onder meer in een persbericht. ‘#LikeMe’ loopt dan wel stilaan op z’n einde, maar volgens de cast hoeven fans wel niet te treuren. “Deze zomer ga je ons zeker nog aan het werk zien. Er zijn ook nog heel wat leuke plannen waar we nu nog niets over kunnen vertellen!e

Het vierde en laatste seizoen van ‘#LikeMe’ zal vanaf woensdag 11 januari te zien zijn op Ketnet. Voor wie niet tot dan kan wachten, hebben we nog goed nieuws. Op vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 januari kunnen fans van de reeks de eerste afleveringen in avant-première bekijken in aanwezigheid van de voltallige cast. En dit in verschillende Kinepolis-bioscopen ​in Vlaanderen. In april volgend jaar keren Caro, Vince, Camille, Emma en al hun andere vrienden dan weer terug naar het Sportpaleis voor een spetterend feestje.