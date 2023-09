KIJK. Dit waren de laatste woorden van Dany Verstraeten in ‘VTM NIEUWS’

TV Lou Miller, dochter van An Miller en Filip Peeters, schittert in ‘De twaalf’: “Maar ik droom niet van een acteercar­riè­re”

Acteren is nooit haar droom geweest, maar nu treedt ze toch in de voetsporen van haar ouders, An Miller en Filip Peeters. Lou Miller (19) schittert als Julie, een breekbaar en frivool tienermeisje die wordt beschuldigd van de moord op haar stiefmoeder, in ‘De twaalf: de Assepoestermoord’. Wij spreken de actrice over haar tv-debuut, het opgroeien met ouders in de acteerwereld en waarom ze koos voor de achternaam Miller en niet Peeters.