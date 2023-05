KIJK. De ‘Beer van Brecht’ dreigt breekpunt te bereiken: Dirk Van Tichelt gaat helemaal in het rood

Ann is vastberaden om door te gaan tot het einde van de opleiding. Ondanks de waarschuwing van de Special Forces operators, verschijnt ze weer op het appel. Ook al zitten de rekruten hoe langer hoe meer op hun tandvlees, de instructeurs zijn niet van plan hen te sparen. Enter de Devil Run: een klassieker in de opleiding. In deze loodzware opdracht worden de rekruten getest op hun vermogen om praktisch na te denken terwijl ze fysiek gesloopt worden. Chef Kevin: “De devil run is een vreselijke proef. Van begin tot einde is het verschrikkelijk hard afzien. En terwijl iedereen stikkapot zit, moet je proberen een tactiek te bedenken om het iets eenvoudiger te maken.” Al rijdend dumpen de instructeurs allerlei zware voorwerpen uit de truck, die de rekruten er weer in moeten zien te gooien. Maar hoe trager ze lopen, hoe sneller de truck rijdt. De kreten en grimassen van de Bekende Vlamingen spreken voor zich. Als fysiek sterkste wil nummer 1, ex-judoka Dirk Van Tichelt, zo veel mogelijk dragen om het team te helpen. Ook al gaat hij daarmee zelf in het rood en dreigt hij zijn breekpunt te bereiken…