KIJK. BV’s nemen je mee achter de schermen van ‘Tien om te zien’

TV STREAMING­TIP. ‘Too Hot to Handle: Season 5’: potentiële seksboetes en aangedikte bankreke­nin­gen

Zin in een onvervalste guilty pleasure? Zoek niet verder, want vanaf vandaag kan je op Netflix terecht voor het vijfde seizoen van ‘Too Hot to Handle’. Het opzet is nog steeds even eenvoudig als briljant: tien aantrekkelijke mensenworden op een exotisch eiland gedropt, en kunnen een geldprijs winnen. Al is er wel één vorwaarde: van intiem contact mag absoluut geen sprake zijn.