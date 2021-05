Kiezen was nog nooit zo moeilijk: dit was de eerste liveshow van ‘The Voice van Vlaanderen’

TVEen groot moment voor de kandidaten van ‘The Voice van Vlaanderen’: vanavond was het tijd voor de allereerste liveshow van het programma. Ondanks de extra druk werd er weeral fantastisch gezongen. Dit zijn alle hoogtepunten op een rij.

Een goede voorbereiding is half het werk. Zo’n liveshow, dat brengt natuurlijk stress met zich mee. Stress onder controle kunnen houden is essentieel wanneer je op een podium staat. Niels Destadsbader weet dat als geen ander, en neemt zijn kandidaten daarom mee naar de koningin van de zen: Ingeborg.

ALLE PERFORMANCES OP EEN RIJ

Team Laura

En dan was het zover, tijd voor de liveshow! Team Laura deed kijkers zich ongetwijfeld afvragen wat de andere coaches bezielde om deze kandidaten weg te sturen. Yvette pakte uit pakte uit met een swingend nummer van Lizzo: ‘Juice’. Ze begon aan haar avontuur in het team van Natalia en mag nu voor Team Laura aantreden in de liveshow.

Mats haalde het tempo naar beneden met een prachtige versie van ‘Partners in Crime’.

Edison stak ‘Barbie Girl’ dan weer in een geheel nieuw jasje.

“Jullie hebben dit zo goed gedaan!”, aldus een trotse Laura Tesoro. “Jullie verdienen het echt om hier te staan.” Uiteindelijk moest ze dus een moeilijke knoop doorhakken, want slechts één van deze drie kandidaten mocht door naar de volgende ronde. Dat werd Edison, het het zelf amper kon geloven. Mats wordt gered door de stemmen van het publiek, en mag ook mee door.

Team Niels

In een volgende ronde zien we de kandidaten uit Team Niels. Tobe brengt voor Team Niels het wondermooie ‘Another Day In Paradise’ van Phil Collins. Hij staat op het podium alsof hij al jaren niets anders doet. Zit Coach Niels daar misschien voor iets tussen?

Sinay gaat helemaal de motown toer op met een straffe cover van ‘Wonder’ in de versie van Shawn Mendez. Deze zangeres is duidelijk in haar nopjes op het podium.

Nanou zet een straf optreden neer met ‘All The Good Girls Go To Hell’ van Billie Eilish. Laura is alvast fan van de naturel waarmee Nanou op het podium staat. Coach Niels kan alleen maar trots zijn. Tot haar grote vreugde haalt Nanou het tot de volgende ronde. Ook Tobe mag mee, dankzij de stemmen van de kijkers.

Team Tourist

Ilias brengt in de eerste liveshow van ‘The Voice van Vlaanderen’ een cover van ‘Let Me Love You’ van Justin Bieber. Alle handjes gaan meteen op elkaar! Kan hij zo het publiek en zijn coach Tourist overtuigen?

Nisrine begint ingetogen aan ‘Hold On We’re Going Home’ van Drake, maar dan barst haar optreden helemaal open. Wat een stem! Blaast ze het publiek én Tourist LeMC van hun sokken?

Thomas begeleidt zichzelf op gitaar. Hij brengt ’Save Tonight’ van Eagle Eye Cherry. Samen met de band maakt hij er een schitterend feestje van!

De gelukkige van team Tourist blijkt Ilias te zijn. Hij mag meteen mee naar de volgende ronde. Dankzij de kijkers mag ook Nisrine nog eens een kans wagen.

Team Natalia

Grace zet tijdens haar eerste liveoptreden meteen de studio in vuur en vlam. De moves, de stem én de looks. Met ‘Tous Les Mêmes’ van Stromae pakt ze werkelijk iedereen in. Neemt coach Natalia haar mee naar de volgende liveshow van ‘The Voice van Vlaanderen’?

‘Liar’ van Davina Michele is het perfecte nummer voor Annelies om uit te pakken met haar mooie lage stem. Blootvoets palmt ze zonder problemen en met big band allures de studio in, coaches inbegrepen.

Simon en zijn gitaar zetten een straffe performance neer! Dankzij zijn cover van ‘Lonely Boys’ van The Black Keys blijft niemand stilzitten op zijn stoel.

Alweer een moeilijke keuze voor de coach, maar Natalia weet wat ze wil: Grace mag door naar de volgende ronde. Dankzij de kijkers mag ook Simon het nog eens proberen.

Team Koen

Robin staat als een volleerde popzanger op het podium. Voor zijn cover van ‘Peaches’ van Justin Bieber en Daniel Caesar Giveon brengt hij zelfs een vleugelpiano mee! Vocaal blijft hij helemaal overeind, Laura Tesoro is verkocht. Coach Koen hopelijk ook?

Jill palmt samen met een setje briljante backing vocals het podium in. Ze brengt ‘Redbone’ van Childish Gambino en zorgt voor een heerlijk sfeertje. Volgens coach Koen zat ze helemaal in de song, dat belooft.

Joke straalt letterlijk en figuurlijk op het podium van ‘The Voice van Vlaanderen’. Ze brengt een prachtig intieme cover van ‘Habibi’ van Tamino. Coach Koen geniet overduidelijk van dit optreden.

Koen neemt Robin als eerste mee naar de volgende ronde. Joke wordt op de valreep nog gered door de stemmen van het publiek.

Geen liveshows bij ‘The Voice van Vlaanderen’ zonder een straf gastoptreden. Camille zorgt voor ‘Vuurwerk’! Met een schitterend optreden sluit ze de allereerste liveshow af.

Volgende week wordt het weer spannend, dan mogen er maar 7 van de 10 finalisten verder.

Bekijk de volledige eerste liveshow op VTM GO.